茶湯會x樂扣樂扣 「茶湯同樂杯」現推隱藏版夢幻天空藍杯蓋，使用此杯買兩款聯名飲品還可再享折價。（茶湯會提供）

迎接夏天到來，手搖飲店茶湯會與蝦皮購物首度攜手，推兩款夏日消暑聯名飲品，包括「四季春蜂蜜拿鐵」與無茶類飲品「甘梅愛玉檸檬」。同時蝦皮購物618全民年中慶活動期間(1日至18日)，憑蝦皮購物指定頁面到全台茶湯會購買聯名新品，就可享有5元折價優惠。另外茶湯會與樂扣樂扣LocknLock合作的「茶湯同樂杯」加碼推出「夢幻天空藍」杯蓋，設計相當夢幻。1日至18日持「茶湯同樂杯」購買新品，最多可享10元優惠。

茶湯會攜手蝦皮購物聯名飲品，包括以四季春為基底的「四季春蜂蜜拿鐵」，以及無茶類飲品「甘梅愛玉檸檬」。其中「四季春蜂蜜拿鐵」品選半醱酵優質四季春，茶湯鮮綠金黃帶天然迷人花香，加入純正龍眼蜂蜜，香甜滑順融合濃郁奶香，尾韻帶清雅茶香，口感香甜不膩；「甘梅愛玉檸檬」則是以檸檬原汁特調風味，再加入嚴選「酸甘甜」話梅，以及Q滑愛玉凍，酸甜鮮爽，滿滿懷舊古早味。

1日至18日搭配蝦皮購物「618全民年中慶」活動，憑蝦皮購物APP「茶湯會x蝦皮購物」熱到氣鼠，不如棄暑活動頁面，至茶湯會門市可享聯名飲品單杯折價5元優惠。而1日至18日到茶湯會FB官方指定貼文留言，還可抽蝦皮購物1000元優惠券以及蝦皮購物馬克杯等；此外，18日當天使用蝦皮購物APP，結帳時輸入茶湯會專屬折扣碼「TPTEA618」，亦可享結帳299元折30元優惠券（限1000份）。

茶湯會x樂扣樂扣LocknLock「茶湯同樂杯」專門為盛裝手搖飲量身打造，並且使用Tritan材質，４月開賣後相當熱銷，緊急追加第二波商品，這次除了原本百搭款「蜂蜜奶油黃」杯蓋，加碼限量推出清新款「夢幻天空藍」隱藏版杯蓋。1日至18日蝦皮「618全民年中慶」活動期間，使用「茶湯同樂杯」購買兩款聯名飲品，除了單品折價5元優惠，還可再享有環保杯5元折價，讓消費者輕鬆喝好茶。