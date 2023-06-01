交通部力拚2030年市區公車全面電動化，北市年底目標達650輛，台北市議會交通委員會1日前往成運汽車五股廠，視察電動公車、充電樁等運作。召集人、國民黨台北市議員李明賢表示，主要針對電巴示範區土地、充電樁普及化以及未來用電問題作討論。公運處回應，北投機場已洽談作為電動公車充電站，未來有望成為示範區。

李明賢指出，視察主要針對電巴示範區是否可設在北投機廠、內湖科技園區或北投士林科技園區等，而目前公車業者充電樁多設在公車總站，是否也可設在節運站周圍等重要地點，且2030全面電動公車化後，充電問題同時也將成為隱憂，交通局、業者如何應對也成為重點。

民進黨台北市議員趙怡翔表示，交通委員會全力支持公車電動化，也希望透過政策誘因，提早落實目標，目前挑戰包含技術、經費等，技術面因土地空間有限，採快充方式，避免公車夜間同時充電，但和國外技術不同，希望對此可以更完善、普及。且電動公車經費是柴油公車約2倍，將持續督導北市府編列補助預算。

公運處綜規科長張元榜說明，北捷有和公車業者協調，將北投機廠作為電動公車的充電場域，目前已有雛型，但仍視業者需求，洽談用地多寡、車輛數等，如果未來成功，就可以成為示範區，讓其他捷運機廠、沿線周邊依循相同模式辦理。

他說，充電樁目前採既有柴油公車調度站升級為電動公車的充電場域，市有土地讓客運業者租賃作為電動公車調度站，捷運機廠、捷運沿線周邊設充電站，則由台北捷運公司做研究和規劃。

張元榜指出，雖台北有用電瓶頸區如內湖、南港，但不會因此停止繼續推動電動公車，短期內盡量排除在瓶頸區做調度站，若必須在港湖，就要和中央溝通，如首都客運的安康站就是透過業者、北市府和中央溝通，請台電做專案供電於夜間充電。業者未來若有類似需求，會以相同方式積極處理。