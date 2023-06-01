英系投資公司安本（abrdn）認為，在中國大陸以外的其它亞洲區域機會很多，像是韓國的電池產業以及科技供應鏈，日本有不少行業中的佼佼者，台灣除了台積電也有不少績優廠商。

彭博社統計，截至5月中旬，海外資金連續7周流進日本，韓國和台灣今年分別至少淨流入92億美元，跟去年流出完全不同。不過，全球對中國大陸資金配置，已減至去年10月水位。

中國大陸漸漸不得市場寵愛，可歸納為幾個面向。首先是台海地緣政治緊張，與美國關係似乎愈來愈差。再來是北京政府施政方向難以確實掌握，讓手握大筆資金的投資人望之卻步。還有，近期幾個關鍵經濟數據表現失準。

AI人工智慧題材，無疑是近日股市上漲的焦點，加上晶片產品周期可能進入轉折點，結構以科技類股為主的台股與韓股正在反彈，兩者股價今年迄今都上漲差不多15%左右。

瑞銀財富管理部直言，目前偏愛韓股，因為有6成左右都與半導體、零組件以及科技產業有關。目前，售價已跟現金成本差不多，庫存正在消化，產業也正在減少資本支出。

上周，投資管理業者BNY Mellon對陸股保持中立態度，不過卻看好韓國、泰國或新加坡等，受益於中國大陸的消費市場。同時，花旗也把陸股的評等從加碼降為中性。不過，卻上修亞洲其它新興市場，認為科技類股表現更加出色。

在市場資金追逐下，韓國KOSPI指數以及日本日經指數的平均預估本益比，若與過去10年的相比，已分別多出23%以及15%。至於印度Nifty 50指數，現已接近19倍，也比歷史經驗要高。