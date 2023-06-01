本次即將登場的通訊標準研商會議，將吸引全球7大通訊標準開發組織、來自41國家，800多家國際資通訊大廠如蘋果、高通、NTT DoCoMo、T-Mobile、三星、LG、Intel、諾基亞、愛立信等電信營運、晶片製造商、網路設備、手機終端商來臺，與我國業者共同研商「RAN(無線通訊與頻段)、SA(系統與服務端)、CT(核心網路與終端)」等三大技術領域議題，期間並舉辦行動通訊網路第19版(Rel-19)演進技術標準工作坊(Rel-19 Workshop)，由國際大廠提出前瞻技術提案，預期將成為未來6G發展前哨站。

本次為3GPP成立以來第100場全體會員大會，預期超過950位國際通訊專家自世界各國來臺與會，可搭建臺灣業者與全球大廠的互動交流管道。臺灣是全球通訊產業供應鏈重要夥伴，擁有安全、可信賴的投資發展環境。經濟部工業局持續支持我國業者參與國際通訊組織，加速我國產業與全球標準制定連接，與國際共同推動未來通訊技術發展。