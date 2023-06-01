其中指名度最高的包含：「ASUS ExpertCenter D7商用桌機」，三種升數選擇，最高第13代Intel Core i9處理器，可選搭NVIDIA GeForce RTX 3060獨立顯示卡或Intel Arc A380獨立顯示卡，最多可擴充128 GB記憶體、雙HDD+雙SSD配置，坐擁頂尖效能及絕佳升級空間；「ASUS ExpertBook B9商用筆電」備受高階經理人喜愛，輕僅880g起，採獨家強化結構、通過MIL-STD 810H美國軍規測試，堅固耐用，最高可搭載Intel Core i7處理器、32GB LPDDR5 5200 MHz記憶體、4 TB SSD儲存空間，更是全球首款碳中和商用筆電！

ASUS Expert秉持四大DNA－堅實可靠、靈活彈性、簡化管理、永續經營，從客戶角度出發，持續提供優異產品與貼心服務，7月底前推出「ASUS Expert企業體驗免費申請」活動，歡迎各大企業與教育單位提出桌機、筆電和資產管理相關軟體需求，由商用團隊規劃專屬體驗與配套建議。

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