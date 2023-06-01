中美矽晶與日立冷氣桃園工廠共同合作，利用廠區屋頂及停車場等空間建設太陽能光電面板，總裝置容量達到9.6百萬瓦(MW)，一年總發電量將近1,086萬度，可供應約3,000戶家庭一年的用電，相當於28,000台2.8kW冷氣機持續運轉1年，每年的節碳效益可達5,513公噸。

中美矽晶深耕綠色能源多年，藉由此合作案，中美矽晶和日立冷氣共同打造台灣空調業界單一最大太陽能光電場域。不僅電池、模組都在台灣生產，案場也於台灣建置，降低每一個生產環節的碳足跡，從源頭開始減碳；在地的解決方案可有效縮短供應鏈、建構能源自主性，更強化台灣的能源本土產業鏈的韌性。此外，台灣的製造業實力聞名於世，其能源消耗也相當可觀。根據政府規範，用電大戶須設置10%以上的綠能設備，如何滿足政府要求並維持穩定生產，是許多製造業者的共同課題。中美矽晶事業版圖不斷拓展，從材料提供者延伸至光電案場並從事維運管理，近年更跨入綠電開發及銷售等領域，成為綠能解決方案的提供者，同時也是客戶滿足綠色用電規範的可靠夥伴，將持續以穩定的能源供應為台灣的經濟發展奠定堅實基礎。