澳洲、紐西蘭、挪威、歐洲央行、英國央行和聯準會在5月均升息25個基點，總計升息150個基點。這6大央行監管的貨幣是全球交易量排名前十大的貨幣之一。

貝萊德的BlackRock Investment Institute主管Jean Boivin表示，通膨已被證明「很黏」（sticky），即使經濟增長放緩。市場正在重新評估對政策利率的預期，高黏性的通膨清楚顯示眾央行今年不會降息，或將繼續升息。

與此同時，部分新興市場央行開始轉向寬鬆。分析指出，5月有15家開發中國家央行召開貨幣政策會議，但只有以色列、南非、泰國和馬來西亞央行決定升息，總計升息125個基點。

S&P Global Ratings在最近出具的報告中表示，基於能源價格持續下滑，以及受到比較基數影響，3月和4月份的數據證實新興市場大多已經度過通膨高峰。但值得注意的是，食品通膨仍較預期頑強。

根據5月公布的數據，聯合國世界食品價格指數在4月上漲，為一年來首見。

該報告並指出，標普目前預期到2024年底，新興市場將達到各央行所設定的通膨目標。