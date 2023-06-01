民進黨女黨工涉嫌遭導演「輝哥」性騷擾，當時婦女部主任疑卻未重視。桃園市議員牛煦庭痛批，「輝哥」是民進黨御用大導演，他也憑藉「業界經歷」，3度受邀擔任桃園影片標案的評審委員。他說，前市長鄭文燦的標案，果然也需要「輝哥」的專業意見。

牛煦庭說，劇本很美好，現實真殘酷，性騷兇手，原來就是民進黨御用大導演「輝哥」。在殘酷的現實政治圈，「人選之人」可不是什麼心懷正義的造浪者，而是建立起良好關係，就可以為所欲為，犯錯還有集團幫忙吃案的特權份子。

他說，在桃園，輝哥也憑藉優秀的「業界經歷」，數度受邀成為各相關標案的審標評審委員：包含2020年桃園市對日觀光推廣影片拍攝製作委託案、2021年桃園城市在地特色影片拍攝製作委託案。2022世界客家博覽會紀錄片拍攝案，他都是評審委員。

牛批評，民進黨執政，綠友友橫行無阻，有關係就沒關係。「輝哥」在中央政府拿標案、在地方審查標案、自己還可以接民進黨的案子，「御用導演」當之無愧。牛煦庭大酸，前市長鄭文燦的標案，果然也需要「輝哥」的專業意見，一切都是那麼地依法行政、謝謝指教。

他又說，民進黨中央如果只是文青式宣示「不會就這麼算了」，那就好好交代清楚，為什麼性騷爛攤竟然有民進黨婦女部協助吃案？為什麼「輝哥」至今還能神隱不道歉？「輝哥」的神通廣大，錯綜複雜的關係，帶來了多少利益？該和社會大眾清楚說明，休想「轉身離開」！

牛提到，除了譴責兇手、聲援受害人；更要和桃園市府喊話，每年有這麼多標案，對於評審委員，應該要有更嚴格的把關機制，汰除這些不適任的「人選之人」，讓專業和公平正義儘速回歸。