陰莖骨折聽起來好痛，但陰莖沒有骨頭為何還會骨折？對此，三重好幸福泌尿科診所醫師高銘鴻表示，所謂的陰莖骨折（Penis fracture）是俗稱，實際上是陰莖海綿體外的白膜破裂。他提醒，發生陰莖骨折時需要緊急處理，否則恐會導致陰莖彎曲或勃起障礙等問題，不可不慎。另外，陰莖骨折常由性行為引起，尤其是女上男下或是俗稱的火車便當，都容易導致受傷。

醫師高銘鴻在臉書粉專發文指出，臨床上白膜破裂最常由性交引起，如享受魚水之歡時陰莖意外撞到或折到。而陰莖骨折會讓陰莖腫脹並呈現紫色，形狀如同茄子般。

高銘鴻表示，當陰莖骨折時可能會有立即性的疼痛出現、聽到「啪」的一聲、快速喪失勃起功能、陰莖腫脹變色，甚至因為傷到尿道，導致在尿道處看到血液。

高銘鴻強調，陰莖骨折需要緊急的處理，不加以治療可能會導致陰莖彎曲或勃起障礙的問題。雖然是最好不要發生，但若真的不幸受傷了還是要盡快尋求醫師協助。

衛生福利部台中醫院泌尿科醫師孫宏舜曾指出，特殊體位容易造成陰莖骨折，像是「女上男下」，女方過於激烈，易讓陰莖折腰；還有俗稱的「火車便當」，因男方承受女方全身力量，也很容易傷到。

孫宏舜說明，治療方式可分為手術治療及保守治療，如果陰莖明顯變形，手術治療是黃金準則，因為能夠及時控制出血，清除血塊、血腫，並縫補白膜上的裂口，一般手術6個月後患者即能康復，並不會影響勃起及性生活。