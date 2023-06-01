花東地區原住民豐年祭和收穫祭將於7、8月陸續登場，台鐵原住民返鄉列車2日開始開放訂票，今年列車全汰換為EMU3000型城際列車。立法委員陳瑩表示，今年7、8月原住民返鄉列車，自明天開始訂票，此為專屬為原住民返鄉所推動的列車。

陳瑩表示，每年6月中旬過後開始進入花蓮、台東的豐年祭，過去花東車票總是一票難求，想要回到部落的花東族人，在搶不到車票的情況下，返鄉所搭的列車，必須「轉車再轉車」，才有辦法順利回到家。今年除紅眼跨夜列車外，已全部汰換為EMU3000型城際列車，讓族人可以安全舒適的快速返鄉。

原民列車從2016年開始試辦，同年將原本只有「北迴線」列車增加「南迴線」，後來從「試辦階段」進入「常態化」政策；2018年因應族人建議，增加「紅眼跨夜列車」；原本只有部分車站可供領票，原民列車自2019年併入台鐵訂票領票系統。今年7、8月共有9梯次，每週末開設16班列車，呼籲族人可以多多利用。