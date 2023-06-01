中國大陸外交部發言人毛寧1日主持例行記者會。有記者提問，據報導，5 月 31 日美國國務卿布林肯出席美國一歐盟貿易和技術理事會部長級會議後對記者稱，美歐對華不尋求對抗、冷戰或「脫鉤」，而是聚焦「去風險」。對此，毛寧駁斥稱，世界面臨的真正風險是搞陣營對抗、新冷戰；是肆意干涉別國內政；是將經濟科技問題政治化；是對外轉嫁經濟金融風險；，應當警惕和共同防禦的是這些風險。

毛寧表示：「最近『去風險』成了一個熱詞，要討論去風險，首先要搞清楚什麼是風險。」

毛寧指出，中國堅定推進高水準對外開放，為各國企業提供市場化、法制化、國際化的營商環境。中國堅持相互尊重，互利共贏，同各國開展經貿科技投資合作。中國堅定維護國際公平正義，堅持通過對話協商解決分歧。

「這樣的中國不是風險是機遇。」毛寧說，世界面臨的真正風險是搞陣營對抗、新冷戰，是肆意干涉別國內政，製造地區動盪混亂，是將經濟科技問題政治化，破壞全球產供鏈穩定，是對外轉嫁經濟金融風險，周期性收割世界財富，國際社會應當警惕和共同防禦的是這些風險。