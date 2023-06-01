癲癇病患須承受無預警發作伴隨的身體不適與意外風險，造成病人與家屬長期的精神與經濟負擔。台北榮總神經醫學中心自2021年引進ROSA勵羅莎手術機器人輔助系統，結合3D影像定位與即時動態導航追蹤，成功完成百例頑固型癲癇治療手術，精準度高風險低，幫助病患重拾正常人生。

北榮神經醫學團隊與ROSA手術機器人合影。（陳人齊攝）

過去治療頑固型癲癇僅能依賴傳統頭架手術，不僅開顱風險高，還有住院時間長、精準度較差、併發症較多等缺點。台北榮總功能性神經外科主治醫師李政家表示，以前進行癲癇電燒手術病患得先入住加護病房，完成手術後還要觀察2周才能出院，但採用手術機器人輔助系統不但免開顱，病患還能在術後隔天出院。

台北榮總自2021年3月引進ROSA勵羅莎手術機器人輔助系統後，共完成百餘例頑固型癲癇病患治療，年紀最小的僅3歲。李政家說，癲癇病患越早治療效果越好，逾6成病患在學齡前就會發病，只要病患頭顱成長至定型，即可以手術機器人輔助治療，不僅能減少癲癇發作頻率，還能提高學童學習狀況。

藉由手術機器人輔助治療癲癇，無論是精準度或是安全性都遠優於傳統開顱手術。（陳人齊攝）

李政家指出，在進行腦部機器人輔助手術前，病患得先植入電極進行為期2周的監測，接著由醫療團隊評估手術植入電極進行電燒的位置，根據臨床統計，藉由手術機器人輔助定位，精準度比傳統開顱手術再縮小1mm，由於植入標靶更為精準，所需植入的電極數也可大幅減少。

李政家說，過半數的頑固型癲癇都能在術前評估找到病灶，更有8成病患在接受一至兩次手術治療後能明顯降低癲癇發作頻率，不過仍有5％患者因致癲灶過度深層或分布廣泛，必須進一步接受立體定位腦波電極植入術來尋找致癲病灶。

37歲的病患陳先生在10歲時被診斷出癲癇，曾在各大醫院就醫嘗試過各種療法，皆無法找到正確致癲病灶改善病情。2019年因緣際會來到北榮嘗試立體定位腦波電極置入手術，一共放置17支深部電極才成功找到致癲病灶，最後以手術機器人輔助做了7次電燒手術，讓每月發病次數從20幾次降至1、2次。

「手術中的任何一步，都攸關病人未來的癒後與生活品質，而良好的定位更是手術成功的重要關鍵。」李政家表示，藉由手術機器人輔助系統幫助，不僅能讓醫療團隊更完整掌握手術過程中的狀況，達到計畫位置與開刀位置零誤差的目標，且與傳統開顱手術相比，也能減少一半的手術時間，避免執刀醫師疲累以及手持執刀的誤差，讓癲癇手術更安全。