去年九合一大選尋求連任的彰化縣議員洪本成，遭中選會認定曾因涉犯貪汙罪被判「免刑」確定，因此不得登記為候選人，洪不服聲請假處分，裁定准許參選連任成功，原以爲事件告一段落，但同選區落選頭歐陽蓁珠認洪符合選罷法第26條第2款「曾犯貪汙罪，經判刑確定」規定之要件，故不得登記為候選人，上月30日彰化地院判洪當選無效，讓事件出現戲劇性變化。

這起罕見的行政爭訟案，是因洪本成在2003年因涉犯貪汙罪遭判免刑確定，但他從2006年起就已經擔任參與公職人員選舉，並為現任縣議員，不料，去年8月31日他申請登記縣議員候選人，中選會公告審查結果，認定洪男經法院判處免刑確定，構成《公職人員選舉罷免法》事由、不得登記為候選人。

當時洪本成聲請暫時狀態假處分的請求，並向台北高等行政法院提起訴訟，請求撤銷中選會的處分並讓他列為縣議員之候選人；假處分的請求部分，最高行政法院駁回中選會抗告，准許洪的聲請，同年洪本成順利連任成功。

儘管洪本成當選，但有無資格參選仍在行政訴訟中，而同選區落選頭歐陽蓁珠對洪提起無效之訴，理由是洪前犯貪汙治罪條例罪名，經彰化地院認定犯罪事證明確，儘管免刑但仍符合選罷法第26條第2款「曾犯貪汙罪，經判刑確定」規定之要件，故不得登記為候選人，自無候選人資格；近日彰化地院判決出爐，判洪本成第19屆、第20屆彰化縣第5選區縣議員選舉當選無效。

彰化地院認為，刑事免刑判決本質上仍屬有罪判決，其犯罪事證業經認定明確；有關選罷法第26條第2款規定消極資格要件是否妥適，有無損及人民參政權，是屬立法職權，彰化地院依現行法律規定依法審判。至於選務機關對於被告得否登記為候選人認定，因認定不正確或未積極審查，都不影響本件判決認定，全案可上訴。

對此洪本成表示透過律師表示，關於洪本成議員有無資格參選本屆縣議員，其認定機關是行政法院，現在仍在行政訴訟當中，目前行政法院尚未判決，至於地方法院的判決結果，他們認為與法不合，錯解法令，他們也會對此判決提起上訴，在案件未定讞前，洪本成議員資格將不受影響。