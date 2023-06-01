根據媒體最新民調顯示，有49%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係，增加 4 個百分點；40%滿意，則減少 3 個百分點 。
近年共機、共艦頻繁擾台，而受到新冠肺炎影響的兩岸交流，是否能夠恢復受到關注，更有人擔憂兩岸關係越發緊張恐有戰爭。
根據《TVBS》發布最新民調顯示，詢問民眾對於蔡英文總統處理兩岸關係表現的看法，有 49%民眾表示不滿意，較去年調查增加 4 個百分點；滿意比例為 40%，則是減少 3 個百分點。
訪問主題：蔡英文總統連任三周年滿意度民調
訪問時間：112 年 5 月 19 日至 5 月 29 日晚間 18：00 - 22：00
調查方法：市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問
有效樣本：1,012 位（市話 504、手機 508）20 歲以上台灣民眾
抽樣誤差：95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內
經費來源：TVBS
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