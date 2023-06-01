今日（6/1）是6月第一天，大陸星座專家「同道大叔」分享，獅子座、雙子座、水瓶座和天蠍座在6月的財運最旺，其中雙子座有機會收穫一大筆意外之財，天蠍座則是正財、偏財運都大幅上升，不用花費太多力氣，錢就會源源不絕進入口袋。

第一名：獅子座

金星將於6月5日進入獅子座，財運爆發，在賺錢的道路上一帆風順，別人賺不到的錢也能輕鬆賺進口袋；獅子座本月只需要小心2件事，第一是巨額財產可能來路不明，第二則是錢來的太快了，有時候氣質的提升可能會跟不上賺錢的速度。

第二名：雙子座

雙子座的情況較特殊，過了6月中旬財運才會爆發，月底前卻能收穫最豐碩的成果，且是以偏財為主、正財為輔，也就是說雙子座在本月會因為意外之財而迅速致富，建議趕快做好心理準備，迎接財富自由的到來。

第三名：水瓶座

6月第一周「月亮拱水星」，進入水瓶座的同時衝金星，因此擁有財運爆發的星運加持，就算水瓶座再淡泊名利，也無法抵擋這波財氣，生活變得更加富足。

第四名：天蠍座

6月第一天月亮就進入天蠍座，同時衝木星，正財運和偏財運都大幅上升，整個月都能感受到「進錢快速，賺錢容易，財富增多」的快樂，不需要花費太多力氣與心思，錢財就源源不絕地流入口袋。