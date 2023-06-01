周四香港恆生綜合指數收盤倒跌17.36點或0.10%，為18216.91點。國企股(H股)跌0.2%，為6150點。科技指數漲0.1%，為3631點。
中國財新五月製造業PMI重回擴張，來到50.9。該數據在上午公布後，帶動大盤向上。
人民幣則徘徊在7.099至7.11之間。
食品飲料股和旅遊休閒股跌最多。
汽車股跌0.9%；理想汽車跌2.1%；小鵬跌2.1%；長城汽車跌1.9%。
蒙牛跌3.1%。在遭到大摩下調評級和目標價之後，恒基地產跌5.4%，為表現最差的藍籌股。
中國製造業數據重新出現擴張、人民幣在上午的回升，以及美國眾議院通過暫停債務上限，為市場造好。港股午間最多漲231點，但午後明顯向下。
周四香港恆生綜合指數收盤倒跌17.36點或0.10%，為18216.91點。國企股(H股)跌0.2%，為6150點。科技指數漲0.1%，為3631點。
中國財新五月製造業PMI重回擴張，來到50.9。該數據在上午公布後，帶動大盤向上。
人民幣則徘徊在7.099至7.11之間。
食品飲料股和旅遊休閒股跌最多。
汽車股跌0.9%；理想汽車跌2.1%；小鵬跌2.1%；長城汽車跌1.9%。
蒙牛跌3.1%。在遭到大摩下調評級和目標價之後，恒基地產跌5.4%，為表現最差的藍籌股。
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