周四香港恆生綜合指數收盤倒跌17.36點或0.10%，為18216.91點。國企股(H股)跌0.2%，為6150點。科技指數漲0.1%，為3631點。

中國財新五月製造業PMI重回擴張，來到50.9。該數據在上午公布後，帶動大盤向上。

人民幣則徘徊在7.099至7.11之間。

食品飲料股和旅遊休閒股跌最多。

汽車股跌0.9%；理想汽車跌2.1%；小鵬跌2.1%；長城汽車跌1.9%。

蒙牛跌3.1%。在遭到大摩下調評級和目標價之後，恒基地產跌5.4%，為表現最差的藍籌股。