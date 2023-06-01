宏達電針對智慧型手機採「極精兵政策」，HTC U23 pro為繼去年首款「Desire 22 Pro」後，第二代的元宇宙智慧機，在市場定位上，由「Desire」提升到「U」提升了一級。宏達電近年來將營運火力全數集中在VR/AR領域，故在智慧型手機規劃上也當然會搭上自家在元宇宙的優勢，以利在已經呈現完全商品化的智慧型手機市場中，試圖做出亮點，吸引消費者目光。

日前美系外資就指出，儘管目前元宇宙手機的出貨量還很小，僅佔整體智慧型手機2%，但宏達電免費提供新功能加速用戶採用，可預見新模式和新模式之間的長期協同效應將有利於擴大元宇宙生態系統，吸引更多潛在用戶和留住既有VR客戶。

宏達電HTC U23 pro搭載觀看影片的完美6.7吋OLED顯示螢幕，並採用20：9寬廣螢幕，及提供60Hz/90Hz/120Hz多種螢幕更新率選擇，讓畫面穩定性更高，體驗更加流暢。此外，HTC U23 pro擁有IP67防水防塵等級、配備實用的3.5mm耳機孔及具有更高的抗刮擦性和更好的耐衝擊性Gorilla Glass Victus玻璃螢幕，同時支援指紋及臉部辨識快速解鎖功能。內建4600mAh大容量電池，輔以絕佳的節能效率，確保使用者擁有無後顧之憂的強大續航力。

宏達電身為元宇宙產業領頭羊，HTC U23系列推出全新改版的VIVERSE便捷入口VIVERSE App。VIVERSE App完美適配手機體驗，可使用「AR」虛實整合功能打造獨具個人特色的各式分身並大玩新型態社交，在創建好專屬的虛擬化身後，即可透過手機鏡頭將虛擬化身帶入真實世界(實景環境)，且不再只是於實景中疊加貼圖，虛擬化身可360度真實呈現於場景中，和朋友分享更具臨場感；此外，還可自由穿梭於不同的「探索 World」體驗全新升級的VIVERSE空間 ; 參與各式各樣如臨現場的「活動」; 透過「市集 Market」購入數位資產並可佈置於個人空間，VIVERSE App將所有體驗融入其中，一鍵登入即可串接所有功能。

宏達電HTC U23 pro上市推出「咖啡黑」與「慕雪白」兩種顏色予消費者選擇。今日起HTC U23 pro 12GB/256GB版本於全台中華電、台灣大及遠傳門市陸續到貨開賣，搭配指定資費月付1399元，購機價3990元。