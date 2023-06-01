民進黨爆發性騷吃案醜聞，民進黨籍高市議長康裕成今（1）日自曝，「為何我都穿長褲？」她提到，曾被不認識的男性對她的窄裙品頭論足，覺得很不被尊重，還瞪他一眼，「我穿什麼干你什麼事？」她強調，這次民進黨前女黨工被性騷擾，很不應該，令人憤怒！

「性騷擾零容忍！」康裕成今在臉書PO文指出，在當民意代表之前，她是執業律師，當時幾乎都穿及膝窄裙套裝，打造專業形象。而當選議員後，一開始也是穿窄裙跑行程。

她透露，有次在平安宴逐桌敬酒，一位不認識的男士對著她的窄裙品頭論足，當時感覺很不被尊重，自己瞪他一眼，對他說「我穿什麼干你什麼事？」轉頭就離開，第2天起她就不再穿裙子跑行程了，現在也都習慣穿長褲出門了！

她直言，針對民進黨前女黨工被性騷擾，黨內女主管不但「零處理」反而責怪前女黨工，很不應該，令人憤怒！

她也提到，高雄市議會屢有議員提案「議會應成立性平委員會」，卻屢被阻擋下來，「對此我也很憤怒！希望本會期能無異議通過！請市民朋友一起來監督高雄市議會！」

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