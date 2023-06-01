嘉義市6連霸議員張秀華獲國民黨提名參與2024立委選舉，今市黨部為張秀華舉辦介紹會，凝聚團結氣勢。（呂妍庭攝）

嘉義市6連霸議員張秀華獲國民黨提名參與2024立委選舉，今市黨部為張秀華舉辦介紹會，凝聚團結氣勢，嘉義市長黃敏惠再批中央要市府增加負擔鐵路高架化9.8億經費，是軟土深掘、呷人夠夠、欺負嘉義人，呼籲支持者展現民意，全力支持張秀華進國會，為嘉義市爭取建設，張秀華也說，如果有機會選上立委，一定會努力爭取建設經費回來給嘉義市，跟黃敏惠一起打拚。

今市黨部為張秀華舉辦介紹會，凝聚團結氣勢。（呂妍庭攝）

無黨籍市議員戴寧也到場，強調她選人不選黨，支持好人選，會力挺秀華姐。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市立委提名，經過內參式民調，由張秀華出線，昨張秀華正式獲黨中央提名，今市黨部為她舉辦介紹會，參與民調的對手，市議員黃思婷、陳家平、市府建設處長田長沛全出席，另無黨籍市議員戴寧也到場，拉著張秀華的手高喊凍蒜！戴寧強調，她選人不選黨，支持好人選，會力挺秀華姐。

嘉義市長黃敏惠指張秀華深耕地方，最了解基層，是優秀人才。（呂妍庭攝）

黃敏惠指張秀華深耕地方，最了解基層，是優秀人才，再批中央要市府增加負擔鐵高9.8億元，加起來嘉義市要負擔近50億元，嚴重排擠市政預算，且連接高鐵太保站與嘉市區輕軌也未興建，轟中央軟土深掘、呷人夠夠，「欺負嘉義人 」，重申民意才是最大力量，呼籲支持者凝聚起來，再次展現民意，全力支持張秀華，要中央一定要兌現承諾。

「我會勇敢承擔，勇往直前拚勝選！」張秀華說，這次選舉是她6屆議員，21年來最艱難的一戰，但市民會是她最大的靠山，指民進黨執政讓人無感，這場選戰，市民一定期盼政黨輪替。

張秀華說，中央未兌現額補助鐵路高架化支票，也不建輕軌，看到黃敏惠追著中央官員跑要經費，綠營縣市卻「要5毛給100」，她如選上立委，一定要為嘉義市、黃敏惠在中央發聲，爭取高架化、輕軌、總圖經費。