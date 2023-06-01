宜蘭縣政府推動「長青食堂2.0─健康好食力‧營養好煮藝」計畫，不只要讓長者吃得飽，還要吃得營養，社會處結合衛生局，搭配時令節氣食材，今天（1日）宣布推出夏季25道菜單，菜單將提供給全縣各長青食堂據點，縣府期盼，藉由新菜單的推出，能讓長者吃得更健康。

宜蘭縣目前有128個長青食堂據點，服務長者達6600多名，今年3月社會處與衛生局推出春季菜單後，今天推出夏季菜單。社會處解釋，夏季氣溫高，長者常出現消化力減弱、食欲不振現象，因此夏季菜單是以清淡爽口，又能刺激食慾且易消化的飲食為主。

夏季菜單的食材有當季盛產的茭白筍、黃瓜、絲瓜及鳳梨等瓜果蔬菜，均富含水分、各式維生素，菜單設計上增加鈣質及蛋白質的攝取，以提升營養價值；夏季菜單都經由衛生局營養師修正跟調整，才會提供長青食堂。

縣長林姿妙表示，高齡化是世界的趨勢，推動社區長者在地照顧刻不容緩，縣府推出長青食堂2.0升級計畫，期盼所有長者都能身體健康、生活幸福。