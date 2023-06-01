台股1日持續震盪，收在16,512點，投資人觀望氣氛濃。永豐金首席經濟學家黃蔭基1日於法說會時指出，台股從12,629點低點至今已反彈4千多點，「高點已過」宜見好就收，未來恐有1,200點至1,500點的修正空間，對於台股下半年他以16字作結「錯綜複雜、各有論述、展望發散、一片混亂。」他認為現在市場處在貪婪氣氛，投資人該「恐懼的時刻到」，反倒是債券ETF離起漲點不遠，投資人可轉進債市。

今年3月曾準確預測台股會有小牛行情漲至16,500點的黃蔭基指出，台股從18629點跌到12629點，現在彈回16,683，已彈了4千點了「可能到高點或不遠了」，而AI股輝達近期飆漲是否成泡沫，他指出，有點像當年航海王一樣，一百人中真正賺錢的不到5個人，Chatgpt生成式AI，但是一種意識是否能落實還不知。

黃蔭基指出，今年GDP雖逐季往上，但有辦法支撐股市再上嗎？若未來沒有找到支持台股向上的理由，「現在就是高點」，若看錯方向不只皮肉傷還會流血，「停利是投資紀律，賺錢是開心的理由」。年初14,000點至現在漲19％，若投資人手上個股已賺超過20％宜獲利了結持盈保泰。

黃蔭基認為，目前市場仍有四大變數，包括俄烏戰爭、銀行持續爆雷、美國債務上限雖解決但面臨降評危機、地緣政治塊狀發展（俄烏、美中、兩岸）。

至於債券基金，黃蔭基認為，現在市場已在反應降息，現在才剛起漲，投資人可布局。