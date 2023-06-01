「夯下去新潮和牛燒肉」強勢進駐新竹市東區。（馬辣集團提供）

新竹曾被許多網友評選是美食沙漠第一名，調侃速食店反而成為當地美食，馬辣國際餐飲集團繼去年在巨城購物中心新拓火鍋品牌「新馬辣」，至今不管平、假日都一位難求，時隔一年，再度讓旗下燒肉吃到飽品牌「夯下去新潮和牛燒肉」進駐新竹市東區，以獨棟方式呈現，超過百坪的佔地還附設免費停車場，將於2日起試營運，並祭出一連串優惠擄獲饕客的心。

「夯下去新潮和牛燒肉」新竹經國店以圓潤木作搭配深色雲紋石造貫穿全店，營造出日式簡約時尚、年輕新穎的質感，全店占地近兩百坪，環境溫馨明亮又寬敞，桌型2至12人皆有，可滿足多種聚餐目的與各式客群，更貼心考量到家庭客需求，另闢空間做為兒童遊戲區，提供益智拼圖、可愛玩偶和70寸巨幅電視播映兒童節目，還有附設免費停車場，省去找車位的麻煩事。

夯下去燒肉自助吧提供豐富蔬菜、飲品、冰品等。（馬辣集團提供）

到夯下去燒肉新竹經國店用餐，當日只要在Google留下五星好評即贈「西班牙頂級Bellota松阪豬」一份。（馬辣集團提供）

店內提供超過130款肉品、海鮮、時蔬、茶飲、研磨咖啡、手工啤酒、進口紅、白、氣泡酒和莫凡彼、哈根達斯冰淇淋等眾多高檔食材無限量供應，最低只要598元起就能輕鬆開烤。肉品採用濕式冷藏熟成的原塊用肉，以現點現切方式出餐，有澳洲極上冠軍黑毛和牛沙朗牛排、澳洲冠軍黑毛和牛肉片等多種選擇；海鮮部分則有極上北海道生食級大干貝、阿根廷天使紅蝦等。

夯下去新竹經國店6／2日起試營運，用餐當日只要予以Google予以五星好評即贈「西班牙頂級Bellota松阪豬」一份，或是當月壽星提前至少1日訂位，選擇指定方案，全桌同行好友即可免費升級「北海道大帆立貝吃到飽」、加入官方[email protected]好友即贈「雲林北港烏魚子」，官方FB／IG指定貼文留言加分享還有機會抽中同行免費餐券。