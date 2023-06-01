今年4月13日貴州畢節市織金縣有2名教師在河灘撿鵝卵石時，因上游引子渡水電站突然放水而被沖走溺亡。大陸媒極目新聞記者日前前往畢節市調查採訪時，卻遭到3名男子跟監圍毆成傷，最後竟發現毆打者是當地的員警人員引起譁然。事件曝光後，大陸網路輿論也質疑該事件不單純，認為恐怕「水很深」。

伴隨陸媒記者追蹤採訪遭毆打後，進一步引起事件關注。當地成立聯合調查組赴織金督導案件偵辦工作，1日進行情況通報表示，經查5月30日，極目新聞記者李某某在織金縣貓場鎮沙壩村發現一車輛跟隨，遂用手機對跟隨車輛進行拍攝，後下車找跟隨車輛上的熊某等人瞭解情況。

而車上的熊某（織金縣公安局馬場派出所副所長）、李某（馬場派出所警務輔助人員）、陶某（馬場派出所警務輔助人員）3人隨即下車，在阻止李某某繼續拍攝過程中，扭打造成面部等多處軟組織挫傷（經第三方鑒定為輕微傷），致使李某某手機、眼鏡等物品遭損壞。

通報中宣布，免去熊某馬場派出所副所長職務，已將其調離公安系統；另對李某、陶某予以解聘處理。

但追究整起事件，則源於4月13日貴州畢節織金縣有6名教師在凹河河灘撿鵝卵石時，因上游引子渡水電站突然放水，導致河水水位上漲。其中2名教師，包含馬場小學老師李地軍、馬場鎮布底幼稚園老師的徐倩不幸被大水沖走過世，

意外事件發生後，家屬也有不少質疑。李地軍親屬上月26日稱，是因為當地「迎接教育系統領導檢查」會議上提議，所以學校發動去撿鵝卵石裝飾美化學校環境。至今李地軍發生意外40多天了，一直都沒有下一步進展。

徐倩妹妹小徐也指出，姐姐是小學聘請的幼稚園老師，因為校園的裝飾缺少本土元素，需要撿鵝卵石和松果裝飾。「過幾天要迎接上級領導下來檢查，上次就是因為缺少這些被說了。」

但據封面新聞引述織金縣馬場鎮政府一名負責人上月28日則說，網上提到所謂的迎接領導檢查，下河撿鵝卵石裝飾校園是不屬實的。