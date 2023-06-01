台灣旅遊團何時能夠赴陸，持續成為兩岸關注的焦點。陸委會今日公布民調結果顯示，超過8成民眾贊成政府在兼顧兩岸情勢及經濟等民眾需求下，逐步恢復兩岸健康有序交流，但有87％受訪民眾認為，應由兩岸政府授權單位先行溝通，做好安排，再行開放。

本項調查是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在2023年5月25日至28日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1077份，信賴度為95％，抽樣誤差在±2.99％。

陸委會副主委詹志宏1日在例行記者會上公布民調結果顯示，8成以上民眾支持蔡英文總統對兩岸關係的相關立場，包括「台海議題和平解決，不僅是全球共識，也是台灣主流民意，更是兩岸的共同責任」（84.2％）；「以對等對話化解兩岸分歧，任何一方都不能以非和平方式片面改變現狀」（84.2％）；「堅守『四個堅持』，不會在壓力下屈服」（80.0％）。

詹志宏表示，對於中共再次阻撓我參與世界衛生大會（WHA），近9成民眾支持政府主張台灣人不應該被排除在WHO等全球健康體系之外（89.8％）；近8成民眾不認同中共指稱台灣無法參與WHA，是因拒不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」（78.3％）。另有9成以上民眾不認同中共長期對台軍事威脅、經濟脅迫及拉攏我邦交國與我斷交，並全面阻礙我參與國際（91.7％），以及長期透過操作錯假訊息，來分化台灣內部（90.4％）。

詹志宏進一步指出，針對國內各界關切的疫後兩岸交流，8成以上贊成政府在兼顧兩岸情勢及經濟等民眾需求下，逐步恢復兩岸健康有序交流（84.2％），在兩岸相關交流措施重新開放前，應由兩岸政府授權單位先行溝通，做好安排，再行開放（87.2％）；支持政府主張兩岸交流互動應該秉持對等尊嚴及符合法令規範，以及防範中共統戰滲透（85.3％）。另有7成以上民眾支持政府在調整邊境管制措施同時，對中國大陸人士來台加強安全管理（76.5％）。

詹志宏強調，推動兩岸關係良性發展是雙方共同的責任，也是國際社會的期待。面對中共對台文攻武赫，政府兩岸政策立場一貫，始終不挑釁、不冒進，堅定捍衛國家主權與台灣民主自由，確保2300萬台灣人民權益福祉；也呼籲對岸在疫後逐步開展兩岸交流往來之際，放棄對台強加政治框架及軍事威嚇等負面行徑，以和平理性、相互尊重的態度，務實處理兩岸分歧。