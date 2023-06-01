民進黨前婦女部黨工控訴去年9月遭合作的導演性騷，事後上報主管卻被冷處理，根據受害者公布的LINE對話紀錄，該位疑似涉嫌性騷的「輝哥」薛姓導演，近年曾以公視人生劇展作品入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）導演獎，記者傳訊詢問該導演對於被指控性騷擾一事，他未讀未回，製作人也尚未回應。公視則表示，目前並無與該導演合作，然對於任何性騷擾行爲表達嚴厲譴責。

薛姓導演在業界多年，曾執導多部公視作品，曾憑公視人生劇展作品入圍金鐘獎迷你劇集導演獎，該劇2019年上映時，總統蔡英文還曾錄影音推薦：「嗨，輝哥，好久不見。」據悉他也曾在2019年幫當時競選連任的蔡英文總統拍攝社群之夜影片。

受害女黨工在控訴文最後指出：「當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為我的翁文方，我就要成為我自己的翁文方。」網友也直呼撞哏台劇《人選之人–造浪者》，根本「神預言」；王淨在《人選之人》飾演的女黨工被男主管性騷擾，謝盈萱飾演的文宣部副主任翁文方堅持替部屬出頭、討公道，「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉。」這段台詞更成為打動許多觀眾的金句。另一驚人的巧合是，在該劇飾演立法院長趙昌澤戴立忍小三「Alex」的女星陳又瑄，當年也演出薛姓導演的這戲，該劇首映會時，還與薛姓導演同台。

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