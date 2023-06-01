台中榮總醫療團隊研究發現利用健保資料庫資料研究發現曾經歷嚴重發作的紅斑性狼瘡患者，中風風險高。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中榮總利用健保資料庫資料研究發現曾經歷嚴重發作的紅斑性狼瘡患者，較少罹患高血壓、糖尿病和高血脂等三高疾病，但整體中風風險仍然比未罹患紅斑性狼瘡的病人高，研究結果也支持控制紅斑性狼瘡活動度的對於腦中風預防的重要性，呼籲病友長期空制好病情是預防腦中風的關鍵。

台中榮總神經醫學中心副主任黃金安和醫師侯宗緯、免疫風濕科主任陳怡行與醫學研究部博士林敬恒利用台灣全民健康保險研究資料庫2000至2008年之間共8310位新診斷的紅斑性狼瘡患者，持續追蹤長達十年以上，發現相較於未罹患紅斑性狼瘡的病人，紅斑性狼瘡患者罹患缺血性和出血性腦中風的比例都明顯較高，10年追蹤期間的發生率分別為5.4％和1.5％；缺血性腦中風的風險比對照組上升1.73倍，而出血性腦中風則上升2.24倍。

該研究結果由黃金安在去年10月底在新加坡舉辦的第14屆世界腦中風大會，並在今年5月刊登在國際腦中風知名期刊「Stroke and Vascular Neurology」，該期刊的影響因子(Impact factor)為9.893分。