許多明星外表看起來光鮮亮麗，但私底下都有不為人知的一面，近日資深記者賈斯定（游定剛）爆料某一位台灣女歌手，外表看起來甜美可愛，演了幾部戲就走紅，受到許多粉絲喜愛，背地裡對助理卻態度惡劣，出席活動女歌手坐在保母車內表面對粉絲熱情揮手，實則咒罵：「最好撞死你們這些死歌迷！」極大反差引起眾人驚訝。

日前《小明星大跟班》錄製，節目內容以「演藝圈這些秘密，是怎麼流傳出去的？！」為主題，資深媒體人賈斯定爆料某一位台灣女歌手是「假面甜心」，女歌手外型甜美可愛、楚楚可憐，拍了幾部戲後知名度大開，從此只演女主角，後來她到大陸拍戲，因為個性驕縱看不起鄉下來的助理，不但批評對方長相，還規定助理在片場時不准出現在女歌手視線內，但若有需要助理需要3秒內出現，甚至要求助理要背3、4個水壺，裝著不同溫度的水以備她要吃藥、沖咖啡。

（來源／影片取自我愛小明星大跟班YouTube，如遭刪除請見諒。）

而早期女歌手在台灣發片時乘坐保母車出席，有些粉絲比較激動就會擠在車旁拍打玻璃，外界看女歌手坐在車內都保持微笑，熱情回應粉絲，但據女歌手的貼身助理爆料，女歌手在車內居然惡毒罵粉絲：「最好撞死你們這些死歌迷！」後來這位女歌手在大陸出事，因她先前行徑太過份，身邊沒有人幫她講話，最後她只能回台灣發展，再也沒有在大陸出現過了。