澎湃新聞1日報導，貴州省黔西南布依族苗族自治州晴隆縣政府網站5月29日消息，為了移風易俗，縣精神文明委員會辦公室已發布關於公開徵求《晴隆縣移風易俗宣導性標準》意見和建議的通告，請民眾於6月5日前回饋意見建議。依徵求意見稿草案，婚事新辦、喪事簡辦、餘事不辦。喬遷、訂婚、再婚、滿月、生日、入伍、升學、謝師、祝壽、立碑、店鋪開業等酒席一律禁辦。一事只能有1個操辦主體，不得一事多人辦，一事多地辦或化整為零，分散辦酒。

徵求意見稿提出，全縣幹部職工家庭辦理婚喪事宜需嚴格按程序報備批准方可辦理；一般中共黨員需報黨組織關係所在支部批准方可辦理；民眾辦理婚喪事宜需報村（社區）紅白理事會批准方可辦理，報備時需說明辦理時長、操辦規模、宴請範圍等。

《晴隆縣移風易俗宣導性標準（徵求意見稿）》提出，宣導文明節儉，婚事新辦，樹立婚姻新觀念，推行簡約婚禮、旅行結婚。反對高價彩禮、高額禮金、奢華婚禮。

1.婚嫁酒席的操辦必須是本人、子女或有法定撫養權的人結婚且結婚雙方達到法定婚齡。

2.結婚酒席時間控制在1天，承辦酒席一餐，單方置辦桌數控制在30（300人）桌以內，雙方合辦的婚宴控制在45（450人）桌以內。

3.不宣導一事多人辦、一事多地辦或化整為零、分散辦。離異父母為子女操辦酒席的只能由一方在一地承辦。

4.提倡「低彩禮、零彩禮」。彩禮不是衡量情感的秤桿，提倡廣大家庭率先示範「零彩禮」、不收取彩禮，抵制高價彩禮，男方家庭送女方家庭彩禮（含物資）不得超過男方家庭上一年家庭的總收入；女方送男方家庭陪嫁（含物資）不得超過女方家庭上一年家庭的總收入。

5.操辦酒席不收受超過200元（人民幣，下同，約合新台幣880元）的禮金，參與酒席隨禮控制在200元以內。

6.婚車不租借豪華車輛，數量控制在6輛以內，慶典鼓樂隊伍不超過6人。

7.拒絕低俗婚鬧，杜絕惡搞新郎新娘以及伴郎伴娘、在新郎新娘身上亂塗亂畫、往新郎新娘身上抛灑或噴射粉末、汽水、雞蛋、油漆、滅火器等物品，不發生捆綁或脫衣露體等其他造成身心傷害的不良行為。辦理酒席期間不得占用街道、公路等公共服務設施，不得影響正常交通秩序和他人正常生活。

據晴隆縣政府網站消息，2023年1月17日，晴隆縣精神文明辦發布《晴隆縣關於公布濫辦酒席舉報電話的公告》稱，舉報範圍包括「除婚喪嫁娶外，操辦的生日(祝壽)，喬遷(開門)、滿月、升學、『打菩薩(過刀關)』『繞福』等收取禮品禮金的酒席」「離婚後又重婚收取禮金的酒席」等，其中未明確界定再婚辦酒席為濫辦酒席。

此前，2022年11月，晴隆縣精神文明建設指導委員會發布《晴隆縣關於公布「濫辦酒席」「低俗婚鬧」舉報方式的通告》稱，舉報範圍包括「除婚嫁酒席、喪事酒席外，過生日、喬遷、滿月、升學、入伍、門面開業等操辦酒席違規收受禮品禮金，一律視為濫辦酒席」「離婚後又重婚操辦酒席收受禮金，視為濫辦酒席”」，其中也未明確界定再婚辦酒席為濫辦酒席。