許多人想離職、跳槽時，都會不動聲色地去面試，不過近日有網友表示，老闆發現他去面試後特地加薪慰留，但距離他計畫遞辭呈的時間還有將近3個月，讓他不曉得這段期間是否該裝沒事。貼文一出，有過來人苦勸，加薪只是誘因，不能保證公司裡原本讓人想離職的問題會改善，且也可能因為加薪帶來更多工作量，恐怕最後還是重蹈覆轍。

原PO在論壇《Dcard》以「被老闆知道在找工作」為題發文，表示自己對目前的工作量和薪資不滿意，近來積極找新工作、面試，出乎意料的是，上個月老闆突然約談，並說要幫他加薪，後來開會時還和其他同事說：「你們再這樣把他逼離職了怎麼辦」。

原PO推測，老闆八成已經知道他去別家公司面試的消息，且其他高階主管、資深同事可能也略有耳聞，但礙於他計畫還要2到3個月才提離職，不曉得這段期間是不是要「裝沒事」，以不變應萬變。

貼文一出，網友紛紛回應，「就笑笑帶過不用多說，加薪也心安理得收下就好了」、「代表你是人才，公司才想留你，等加完薪再拿新的薪水去下間談」、「有加薪機會就加，還是不夠滿意就繼續面試」。

也有人勸原PO，不要因為加薪慰留就改變計畫，「考慮遠一點，現在加薪留了，你會找一定是工作量也有問題，你怎麼確定以後工作量會怎樣增加」、「曾經也是開了履歷，輾轉被主管知道，約談了解我的不滿後報告老闆，結果老闆用私人的錢包了2個月薪水給我，最終還是換公司，多的2個月薪水退還老闆，想要說的是，即便加了薪，原本離職的原因是否還存在？」