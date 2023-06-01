民進黨一名女性黨工昨（31）日在臉書上爆料，遭到黨內外包合作拍影片的導演「輝哥」性騷擾，引發社會各界議論。對此國民黨台北市議員應曉薇直言，號稱最重視婦女權益跟性別平權的民進黨，卻以「顧全大局」的「大義」等原因吃案，根本愧對女性支持者。

應曉薇怒批，當時負責督導月領9萬的副秘書長林飛帆，不知道做了什麼？最重視婦女權益跟性別平權的民進黨，卻以「顧全大局」的「大義」吃案了。應曉薇說，至於林飛帆為此疏忽誠懇道歉，蔡英文總統也強調調查清楚，「所以廠商還沒出現？導演很有硬實力？」

應曉薇表示，自己過去也曾遭遇性騷擾，「如果你沒遇過色狼，你不會了解在被害人身上所種下的痛，被上下其手加狼抱是如何恐懼與噁心？」應曉薇說，還好她個性強悍，尖叫拒絕並勇踢色男下體要害，然後即刻逃跑，「那個奪門而出在街上狂哭的夜晚，至今想起都是針扎的痛。」

應曉薇直言，自己擔任議員以來，性騷、性侵陳情案很多，「想到當年的我，都會以一顆同理心追根究責要求嚴辦色魔！」應曉薇強調，縱容色魔就是放任他們繼續傷害女性，部分性侵或性騷出獄後，有些會以電子腳鐐監控，但許多人寧願挨罰拒絕配合。監察院去年也曾糾正法務部，若電子腳鐐如此不具穩固性，社會安全網將無法鞏固。

應曉薇說，自己未來若當選立委，會推動女性職場安全網的相關法令，期待能杜絕職場性騷，還給女性朋友一個安全的環境。應也建議受害者民進黨前黨工，如果民進黨沒人願意保護，她願意成為後盾，也希望曾被性騷甚至性侵、職場霸凌的女性說：「我們沒有錯，我們要做最佳女主角，而不是受害者。」