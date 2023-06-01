行政院會今(1)日宣布，明年軍公教調薪4％，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給及中研院相當等級人員專業加給均調整15％，國立大學校院協會等頂大紛紛表示，這是好消息，樂見政府著手改善大學教師待遇與攬才留才問題；私立大專校院則反映，今年度招生情況如不理想，恐不會跟進政府作法，最後還是得看董事會如何決定。

國立大學校院協會表示，樂見政府著手改善大學教師待遇與攬才留才問題；不過，我國高教待遇僅有周邊國家的3分之1到2分之1，調整後差距仍大，國際競爭力不足，留才攬才難度仍高，還需政府協助通盤改進。

台灣師範大學研發長許瑛玿提到，公立大學在薪資待遇調整上，一定是比照政府單位，「這是好消息」，尤其現在大學教授在教學工作上，不只需要帶學生，醫學、理工等相關領域還得從事研發、商轉等業務工作，因此助理教授以上學術加給調增15％，「一定是很大的鼓勵」，現在就等學校何時收到公文，便會啟動相關薪資調整作業。

至於私立學校方面，受少子化衝擊，不少學校在招生與辦學上，面臨到不小的挑戰。對此，文化大學副校長王淑音指出，過去政府宣布軍公教調薪，私立大學大多都會比照辦理，但對文大來說，今年情況比較特別，因此在人事預算核撥上，必須與董事會討論。

龍華科大校長葛自祥說，學校很關切教職員工待遇，過去調薪均與政府同步，且111年軍公教加薪4％，學校當時不只跟進，調薪幅度更達5％。

不過，葛自祥也說，政府針對公務人員調薪的同時，千萬不要忘記，薪資成本與工讀費也同時不斷增加，而教育部今年度公布112學年度大專校院學雜費漲幅只有0.53％，考量到私立學校經營的人事等運營成本不斷增加，希望教育部釋出給大專校院的補助能夠變成常態化，減輕各校壓力。