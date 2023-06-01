【全程字幕】對屬下遭性騷冷處理！許嘉恬請辭獲准 賴清德：民進黨會努力強化制度 @ChinaTimes ​

民進黨婦女部前黨工昨（5／31）晚間發文控訴，遭性騷擾後向上級反映，卻遭冷言冷語、吃案，引發軒然大波，時任婦女部主任、現任黨副祕書長許嘉恬今(1日)因此請辭，當時負責督導婦女部的黨副祕書長林飛帆也被批評。與林飛帆過去同是「太陽花學運」夥伴的社運人士王奕凱批評林飛帆，「這是非常嚴重的事情」，怎麼會進入體制內、有權力後，還是不懂該怎麼處理性騷擾事件，「你進入體制是要做改變的，你曾經是可以積極處理的，不該是那些只是聽了報告就回頭繼續聊天交際的高層」。

前黨工控訴遭長期合作的導演摸胸、性騷擾，但向上級反應後卻遭許嘉恬冷回「怎麼不跳車」事件引發熱議後，當時督導婦女部的林飛帆也發文表示歉意，稱許嘉恬「有簡略向我報告此案，並轉達當事人無意進入性平機制。但我們沒有釐清當事人不進入性平程序背後可能的種種原因，這是我們的疏忽」。

曾經參與太陽花學運的王奕凱在臉書發文表示，這非常嚴重，從體制外進入到體制內，從反媒體壟斷到黑島青到太陽花後來的所有事情，看看後來這十年，發生多少性騷、PUA、職場權勢性侵事件，而且都是發生在上新聞、過去的夥伴跟後進以及前輩身上。光是陳為廷那時做錯事被批評，所有人對陳的評論到後續如何被評論的，到後來多少事情爆發，多少老師前輩說要給大家上性平課，要求所有社會運動者、新進政治工作者對性別權力處理好好學習的這些事情。

王奕凱痛心，「怎麼會進入體制內，有權力後，還是對這種性騷處理事情該怎麼做還會不懂呢？」王也點名林飛帆，這不是一句疏忽要誠懇道歉就能解決的了，因為這是對自己內部組織的督管的問題，「你是收報告跟要督導的，你進入體制是要做改變的，你曾經是可以積極處理的，不該是那些只是聽了報告就回頭繼續聊天交際的高層」。

王奕凱也直言，接下來一定會討論是否還有其他案子也被這樣處理，林飛帆也會被要求主動出來說明，「因為這已經不是單一案件了，會變成檢討你在位的種種行為」。

王奕凱也在留言表示，此案已經徹底指向林飛帆，問題不只在於中階主管沒有完整報告給副祕書長，實際上是因為林飛帆沒有積極作為；他也說，案發後民進黨還在與導演「輝哥」繼續合作，直到昨天爆發才終止，這表示知道的人都沒跟涉嫌廠商做調查或先處置了。

有網友指出，林飛帆的角色是性平防呆機制的一環，卻連防呆機制都壞掉。王奕凱也透露，之前曾與林飛帆爭執過「政黨溝通不易進入體制只能內部溝通，不能擅自對外批評」，但這次性騷事件是內部處理就能做好，而且林自己就是長官、高層，過去還那麼多次在同溫層都極力警告性騷相關事情。

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