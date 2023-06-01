歐元區漢堡商業銀行(HCOB)的製造業採購經理人指數(PMI)終值，從四月的45.8跌至五月的44.8，但略高於44.6的初值；該讀數低於50榮枯線水準，為連續第11個月低於此一讀數。
相同的數據，德國為43.2，法國為45.7，歐元區以外的英國為47.1。
一項衡量產出的指標從48.5跌至近6個月低點，為46.4。該指數被視為經濟健康狀況的良好指引。
漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia表示：「自今年初以來，製造業需求疲軟的跡象越來越明顯，PMI資料不斷下降。如今，這種疲軟已導致企業連續第二個月減產」。
「國內外新訂單下滑顯示，產出疲軟可能會持續幾個月」。
儘管生產成本以2016年2月以來最快速度下降，工廠得以降價，但需求還是出現了下降。產出價格指數降到49.0，低於4月的51.6。
歐洲央行政策制定者可能會對此表示歡迎，儘管歐洲央行啟動了歷史上最激進的政策緊縮計畫，但他們未能使通膨回到目標水準。
然而，在歐盟占主導地位的服務業，其物價壓力至今仍很強烈。
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