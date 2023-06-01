新北市目前有121家公托中心，韓裔美籍的伊利諾大學教育博士魏守廷（Dr.WeeSu-Jeong）今在長庚大學幼保系副教授汪麗真、助理教授洪慧英等人陪同下，到林口忠孝公共托育中心參訪，對老師自製教學玩具、利用聯絡簿鉅細靡遺的紀錄幼兒發展和健康情形，更盛讚優於美國現有的幼兒教育。

林口忠孝公共托育中心主任陳怡靜簡報表示，該中心於2016年2月成立，是新北市第41家公托，位於林口行政園區，園區內有圖書館、衛生所等，對面還有北台灣最大的OUTLET PARK，加上機場捷運線經過，生活機能豐富，收托50名0到2歲幼兒，附設親子館，更是鄰近社區家長的最愛。

陳怡靜帶領魏守廷等人逐班參訪，包含積木角、遊戲區、扮演區、美勞區等，魏守廷都仔細觀察紀錄。她看到老師自製的青蛙下蛋教玩具，運用幼兒熟悉的青蛙造型，讓小朋友利用小湯匙從青蛙嘴巴餵食雞蛋，再從青蛙尾巴溜出來，以此訓練幼兒的小肌肉發展。另一大班幼兒，老師從社區草地抓來2隻蝸牛，並放上高麗菜葉，讓幼兒觀察繪本外真實的生物。

此外，魏守廷對於親師聯絡簿非常感興趣，頻頻詢問內容。社會局兒托科長林秀穗表示，新北市121家公托中心，每家均設有紙本或電子聯絡簿，內容會包含幼兒的飲食、活動、排便、睡眠、情緒甚至家長託藥等餵食，有如寶寶的成長日記，以此建立親、師、生間的情感交流，共同關注幼兒的發展。

林秀穗表示，新北市13年前全國首創公共托育政策，迄今已成立121家，並帶動私立托嬰中心和居家保母等多元托育發展，不僅幫年輕父母減輕養兒育女的負擔，同時強化幼兒教育從0歲開始。疫情之前，除各縣市來參訪取經外，甚至國外或大陸都有專家學者來參訪，新北市也樂於分享其中秘訣和經驗，共同提升幼兒教育。