國道2號延伸台61線的國2甲工程，優先段大園交流道至台15線今年初通車，桃園市交通局統計，交流道往大園市區方向每日車流減少4成，顯見國2甲通車後成效。地方反映，盼撤除中正東路至交流道每日實施的調撥車道，交通局昨會勘決議，預計6月底前取消調撥車道，並先行設置預告牌面提醒用路民眾。

過去桃園縣政府時期，約22年前因應大園尖峰時段壅塞車流，於中正東路近民生南路口至平安路口，設約500公尺長調撥車道，2017年延長時間為下午3時至晚間7時，紓解市區往交流道方向部分車流，這也是全桃園唯一一處常設調撥車道，如今將走入歷史。

市議員徐其萬指出，國2甲優先段通車後，車流減少非常多，近月交通局調查結果與地方民眾觀察狀況一致，大園交流道往市區車流量多於市區往交流道，已不需要多1道紓解中正東路車流。屆時取消調撥車道後，用路民眾可能會不習慣，為避免發生意外，他也要求警方短期內協助宣導，待民眾習慣後，相信可迎來順暢、安全的道路。

市議員游吾和提到，中正東路至大園交流道這一段路，為進出大園市區、工業區的重要道路，待交通局取消調撥車道後，這段路上有數個路口，也該研議標線改善計畫，右轉上高速公路車輛如何不會與機車搶道也須重視，作為下一階段改善目標，讓汽、機車行駛更加安心。

根據交通局統計，國2甲優先段通車至今，原先自交流道下要走民生南路往台15線者，因國2甲紓解車流，每天減少約4成車流量，明顯看見國2甲通車後成效。

交通局表示，經會勘決議將原調撥車道取消，改為市區往交流道方向共2車道，交流道往市區方向共3車道的配置，擬將原調撥車道線磨除，並拆除調撥車道牌面及燈面，另在2端路口上游增設預告牌面提醒用路人，預計6月中旬安裝預告牌面，6月底前取消調撥車道設置，並持續關注當地交通、車流狀況。