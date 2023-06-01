大陸中央氣象台官網「中國天氣」微信公號6月1日消息，近半個月來，雲南全省的降水量持續偏少，較常年同期偏少48.3毫米，為1961年以來同期最少。與此同時，全省平均氣溫偏高，18個站最高氣溫突破歷史極值。

據雲南省氣象台統計顯示，今年5月16日至31日，雲南全省平均降水量11.8毫米，較常年同期偏少48.3毫米，為1961年以來同期最少。同時，全省平均氣溫23.1℃，較常年同期偏高1.9℃，為1961年以來同期第三高，18個網站最高氣溫突破歷史極值。

根據預報，今天，雲南昭通北部陰天間多雲有小雨，局部地區有中雨和大雨，曲靖東部、文山東部、紅河南部、普洱南部、西雙版納、怒江北部、保山北部、德宏西部多雲有分散性陣雨，局部中雨，其它地區晴間多雲。

預計未來三天，雲南北部等地的高溫天氣將逐漸緩解，37℃以上的高溫範圍明顯收縮，但部分地區氣溫仍維持在35℃以上。預計，明後兩天的高溫區域將主要集中在雲南北部，像是金沙江河谷、元江河谷、瀾滄江河谷等地還將持續「炙烤」。

氣象部門提醒，未來三天，雲南部分地區仍有高溫肆虐，需注意繼續做好防暑降溫工作，相關部門需關注臨近預報預警資訊，抓住有利時機進行抗旱保墒工作。此外，今天雲南昭通、文山、普洱等地的雨勢較明顯，當地公眾需注意防範山洪、泥石流等次生災害。