日經中文網報導，設在中國瀋陽市的松下蓄電池（瀋陽）有限公司（PSBS）停止生產，該公司主要生產用於大樓應急電源等的工業用鉛蓄電池。預計今後該公司將進入清算程序。

報導指出，松下能源雖然退出了鉛蓄電池生產業務，但仍將繼續進行銷售。整個松下能源將致力於純電動汽車用電池業務。