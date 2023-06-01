日經中文網報導，設在中國瀋陽市的松下蓄電池（瀋陽）有限公司（PSBS）停止生產，該公司主要生產用於大樓應急電源等的工業用鉛蓄電池。預計今後該公司將進入清算程序。
報導指出，松下能源雖然退出了鉛蓄電池生產業務，但仍將繼續進行銷售。整個松下能源將致力於純電動汽車用電池業務。
松下控股5月31日表示，未來將集中資源用於電動車需求巨大的鋰電池，因此從事電池業務的松下能源（Panasonic Energy）已退出鉛蓄電池生產業務，唯一的生產基地中國瀋陽廠房也在31日結束生產。
日經中文網報導，設在中國瀋陽市的松下蓄電池（瀋陽）有限公司（PSBS）停止生產，該公司主要生產用於大樓應急電源等的工業用鉛蓄電池。預計今後該公司將進入清算程序。
報導指出，松下能源雖然退出了鉛蓄電池生產業務，但仍將繼續進行銷售。整個松下能源將致力於純電動汽車用電池業務。
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