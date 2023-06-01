長聖（6712）雙喜臨門！不僅5月以營收5,402萬元創下歷年同期新高，交出月成長11％、年增1.5％佳績；且獲得第八屆「經濟部國家產業創新獎」，是唯一一家在再生醫療領域獲獎的企業。

總經理黃文良表示，長聖目前細胞委託製造訂單排程已排到12月，累計今年前5月合併營收近2.2億元，看好今年業績將持續穩健成長，EPS有機會創新高。

「 經濟部國家產業創新獎」每兩年舉辦一次，經過激烈的競爭，從303名參選者中選出了46名得獎者，包含組織類23名（卓越創新企業、卓越創新學研機構、績優創新企業、績優創新學研機構），團隊類7名（團隊創新領航、地區創新貢獻）；個人類16名（創新菁英、產學貢獻）。

今年台積電、聯發科和元太科技等企業都獲得該殊榮。長聖則以再生醫療領域的代表，拿下「績優創新企業獎」，成為唯一一家在該領域獲獎的企業。

長聖此次獲獎，主要是旗下兩大核心免疫細胞和幹細胞技術平台，在細胞治療領域的雙軌布局以及特管辦法所需的新藥開發中的細胞產品委託製造（CMO）方面的卓越表現。在新藥開發方面，長聖是細胞製備生物技術公司中進行臨床試驗最廣泛且項目最多的公司之一，目前有7項新藥臨床試驗計劃正在進行中。

黃文良表示，長聖在細胞委託製造方面，是國內在核准項目數量、核准件數量、病患採用數量以及與合作醫院的合作方面領先同行的生物技術公司之一。截至112年4月17日，衛福部已核准142個免疫癌症治療案件，其中長聖佔45個（佔所有核定項目的32％）。借助其與16家合作醫院的合作，長聖提供多種細胞治療產品並已超過600名病患採用，帶動台灣上中下游再生醫療產業鏈。