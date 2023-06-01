配合警政署自推動社區警政再出發工作執行計畫，將失智長者指紋建檔工作內入其中。但近期網路上，高雄市警局卻屢遭點名，指出市警局不僅列出各分局件數比例，要求件數，甚至還有民眾不斷接到員警打電話到家中，引起不少反彈。據悉，由於計畫開始推動後，高雄有分局案件數掛0，從3月份開始加強推動，市警局說，配合計畫每月統計成效，但未曾訂定目標值。

針對滿50歲長者且身心障礙證明者進行指紋捺印及建檔服務，當走失者被尋獲時，可透過刑事警察局的指紋電腦比對系統，即時確認走失者身分並通知家屬，找到回家的路。警政署從今年1月起，推動社區警政再出發工作執行計畫，將指紋建檔工作納入其中。據了解，高雄市政府警察局因有分局單月掛0，因此3月份起加強推動。

而臉書粉專「靠北police」上，近期有人留言，指市警局每日要求按指印件數，甚至還列出各分局指紋件數和捺印件數比例，更列入評比中，造成基層壓力。

另外，還有人留言：「我居住鹽埕區最近聽家人說自稱鹽埕分局的警察一直打電話來家裡騷擾我們要採指紋，都已經跟你們講不要了還一直打來煩」、「前鎮分局的警員一直打電話來叫我高齡92歲的母親要去按指紋重點他還臥病在床，根本沒有走失的問題，就跟你說不需要你還一直打，中華民國法律有強制人民要按指紋嗎？」

對此，高雄市警局說，警政署自今年1月起推動社區警政再出發工作執行計畫，將推廣失智長者指紋建檔工作納入其中，並於每半年定期檢討執行成效，配合計畫執行每月均統計執行成效，但強調未曾訂定目標值，也未有相關懲處。

於3月起由防治科長帶隊到各分局再次說明工作重點，並提示執行技巧，並強調要尊重家屬意願，妥適說明捺印益處及可到府服務。