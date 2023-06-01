香港資深女星趙雅芝從空服員轉行踏入演藝圈後，過往以《楚留香》、《上海灘》等作品走紅，後與葉童搭檔出演《新白娘子傳奇》，仙氣飄飄的古裝氣質，有「最美白娘子」的別稱。近日，現已69歲的她，再度穿上純白古裝，讓網友看了忍不住狂讚。

趙雅芝自結婚後，近年來已逐漸淡出演藝圈，將生活重心轉向家庭，不過她仍積極經營社群，多次在微博上曬出自己的近況，其「凍齡美貌」依舊是網友們時常談論的話題，日前她出席公開活動，以一身亮片禮服的穿搭亮相紅毯，讓網友看了狂喊：「歲月不敗美人。」

近日，趙雅芝為拍攝廣告，時隔多年再度穿上古裝，一身純白的穿搭，配上胸前綠葉、紅花的刺繡點綴，整個人都充滿著仙氣飄飄的感覺，古裝女神的韻味在鏡頭前大方展露，而她也在個人微博中寫下：「煙雨入江南，山水如墨染，春不晚，綠江南」等富有詩意的字句，配上微雨以及身旁青衣的侍女，讓網友看了夢回溫柔端莊的白娘子。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，寫下：「雨落江南，仙女入世，這是哪裡來的江南美人呀」、「把我深深沉迷住了，走都走不動」、「面白如玉，目似繁星，清澈的眼眸閃著亮光，舒眉淺笑著，如春日陽光般，直化進人的心底」、「不愧是白娘子，又見千年前那把傘。」