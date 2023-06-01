【全程字幕】對屬下遭性騷冷處理！許嘉恬請辭獲准 賴清德：民進黨會努力強化制度 @ChinaTimes ​

各政黨已開始備戰2024總統大選，而民進黨近日頻爆醜聞，先是《選罷法》排黑條款三讀，被轟剝奪人民參政權，接著又爆出民進黨一名女前黨工泣訴去年9月在民進黨工作時，遭到長期合作廠商摸胸性騷擾。對此，旅美教授林環牆今（1）日就表示，「當前蔡英文主導下的民進黨政府其實早已質變，變成一個讓民主大倒退，法治大崩壞的新黨國」，引發討論。

林環牆1日在臉書上PO出一篇「誰讓台灣沉淪分裂？」的文章表示，「外國勢力台灣島內影響媒體運作，扭曲資訊報導等，台灣政府本應立法嚴格把關，確保民主自由體制不受任何外力的干預與破壞」，林環牆更直言，「台灣政府本身也是問題重重。當前蔡英文主導下的民進黨政府其實早已質變，變成一個讓民主大倒退，法治大崩壞的新黨國」。

林環牆最後也指出，「想一想蔡英文如何以各種手段，對付三位學者（賀、林、彭）揭發這一位博士學歷的國際醜聞，就不難看出台灣民主、法治、以及道德正義的全面沉淪！福爾摩沙的興衰，決定於台灣人民是否有道德勇氣堅守是非、良善、以及人權正義。一再護短，扭曲了價值，台灣一定沉淪分裂！」