全家首推「Let’s Cafe冰A2β酪蛋白拿鐵」，添加一整瓶200ml小規格的鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳，訴求易消化吸收，13日前嘗鮮價65元，現省10元。（石智中攝）

響應6月1日世界牛奶日，支持友善土地與小農的全家便利商店，持續發揮通路影響力，即起再運用鮮乳坊公平交易優質乳源，以「Milky Summer全民一起享好乳」為題，陸續推15款濃郁奶香系鮮食新品；另買指定鮮乳坊系列商品還能玩集章趣與刮刮卡活動，有機會免費換新品、領Fa點等。

全家去年針對社會企業商品採購達1.8億元，連6年獲「Buying Power社會創新產品採購獎勵」首獎，其中與鮮乳坊自2016年起合作，已推多達30款聯名商品，讓消費者在日常生活中輕鬆支持小農鮮奶、落實永續消費。即起再推15款橫跨咖啡、烘焙、鮮食、水果等多元美食，首推「Let’s Cafe冰A2β酪蛋白拿鐵」，添加一整瓶全家獨售、200ml小規格的鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳，結構貼近母乳更易消化吸收，同時在會員APP「Fami週期購」亦提供鮮乳坊罐裝鮮乳訂購服務，消費者下單後可指定到貨日與店舖，商品將連4周自動到店。

全家甜點類主打minimore優格泡芙蛋糕、鮮乳捲蛋糕，42元起，27日前搭指定中杯以上咖啡品項享半價好康。（石智中攝）

全家「毛毛蟲奶露麵包」35元，27日前搭指定飲品享餐促49元優惠。（全家提供）

麵包推薦包括「綿柔奶奶布里歐」、「毛毛蟲奶露麵包」、「鮮乳可可蒸果」，皆採用桂芳鮮乳入料，訴求奶香濃郁；SO HOT炎選現烤點心櫃700間限定店推柔軟綿密的「鮮奶富士山千層」；甜點則主打minimore「鮮乳捲蛋糕」與「優格泡芙蛋糕」，綿密蛋糕體與鮮乳、優格內餡結合，適合作下午茶；鹹食強打「白醬起司燻雞飯卷」，濃郁奶油白醬搭炒蕈菇及煙燻雞肉絲，層次豐富；水果則有「繽紛水果佐鮮乳優格」，內含富士蘋果、小番茄、奇異果與金鑽鳳梨，搭鮮乳坊優格及提升口感的堅果顆粒，標榜消暑又可口。

全家「白醬起司燻雞飯卷」59元，7日至27日搭指定飲品享餐促69元優惠。（全家提供）

全家「繽紛水果佐鮮乳優格」109元，包含富士蘋果、小番茄、奇異果、金鑽鳳梨，再搭鮮乳坊優格和堅果顆粒，堪稱消暑的水果饗宴。（全家提供）

全家即起至27日會員APP上推出Milky Summer世界牛奶日集章趣與刮刮卡，凡全家會員於活動期間買指定鮮乳坊系列商品，消費1元可得1積分，集滿300積分可免費換A2β酪蛋白鮮乳及10元全家紅利金等好禮5選1；線上刮刮卡每張售價200元，即起開賣，保底可刮出飲品、烘焙、優惠券、Fa點等4重好禮。