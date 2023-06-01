苗栗縣政府紮根誠信廉潔教育，1日舉辦「校園廉潔 從曉做起」小小網紅廉政體驗營影片成果發表會。縣長鍾東錦出席關心成果，觀看成果影片給予大大鼓勵，並且頒獎表揚學童表現，希望藉由提供學童發表與學習的舞台，達到「賞識孩子、成就學生」的目的。

小小網紅廉政體驗營已於4月22、23日辦理完畢，新南國小、竹南國小、竹興國小、信義國小及照南國小參加活動的4、5年級學生，於電視台完成影片拍攝，結合誠信、廉能、誠實、反賄選及貪污零容忍等議題創作相關影片，以輕鬆愉快氛圍，達寓教於樂宣導效益。

1日縣府政風處辦理成果發表會，開場邀請喬克叔叔表演腹語秀，結合廉潔觀念及有趣活潑的橋段，現場笑聲不斷，苗栗縣長鍾東錦頒獎表彰學童表現，並且觀賞學童於小小網紅廉政體驗營所拍攝的影片。

學童們看見自己擔綱演出的影片成果，雀躍不已，縣長鍾東錦更是大力讚賞學童的表演內容及能力，緊接著安排專業親子劇團所帶來具有廉潔意涵之聲光效果話劇演出，有效傳遞廉潔觀念給小朋友。

縣長鍾東錦表示，反貪腐是國際趨勢，誠信、廉潔、公平、守法要從小做起，養成守規矩的好習慣，尤其廉能、誠實、誠信更是做人做事都應注意的重點，也是公務人員、教職員需要具備的觀念，透過活動除了能給予學童表演機會展現能力以外，更是從小扎根廉能觀念，期待這些參加體驗營的學童們將來會記得這件事，深植誠信、廉潔、公平及守法觀念。