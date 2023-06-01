林添福回歸濕版攝影 古法傳遞影像思維

林添福認為海洋生物既是大海饋贈人類的奇特美食，同時也是奇特生物。（鄧博仁攝）

李怡芸／專訪

投身攝影創作已40多年且獲獎無數的攝影人林添福，從膠卷、數位，到現在人手一支手機就能拍照的時代，林添福有感「技術愈來愈少，但影像表達愈來愈困難」，他決定回到最「古老」的技法，扛著重重的器材，以濕版攝影創作，對他而言是安靜下來重新面對影像。

林添福曾任《大地地理雜誌》專任攝影，《VOGUE》、《ELLE》、《People》中文版特約攝影。曾於2010至2012年連續三屆獲平遙國際攝影大展優秀攝影師獎，2019年獲第19屆平遙國際攝影大展優秀策展人，並於2023年獲第十四屆中國攝影金像獎，作品獲多個美術館及私人典藏。

此次在好好基地舉辦《回到1851—林添福濕版攝影展》，分別展出林添福長期拍攝的雲南少數民族「陶瓦彜族」；在濕版攝影的材料實驗中產生的藥劑結晶所形成的「濕版冰花」，以及疫情期間在北海岸拍攝的《水卒館》。其中冰花是一次對攝影的突破性挑戰，他表示：「現在攝影多在重現經典，新元素少」而因失敗而產生的冰花，透過對殘留藥劑結晶不在計畫中的實驗，不斷在溫、濕度間，嘗試掌握出美麗的結晶與影像。

拍攝陶瓦彜族，林添福笑稱：「有的人是從還沒出生我就開始拍，到現在已經當爸爸了！」有些孩子是他一路拍攝、紀錄長大的，他甚至能夠整理集結成7、8本相冊，而這幾年他以濕版拍攝人像又是另一考驗。因為曝光時間非常久，人物比較固定好幾秒不動才不會模糊，再加上必須現場立即顯影、水洗，1張照片至少要花1個小時才能完成，卻別具濕版的獨特效果。

取材海洋生物的「水卒館」，則是林添福從小對海洋的嚮往，「當兵的時候在金門，但是不能拍照，後來也拍過澎湖以及廣西北海市的碼頭，一直以來都想做和海有關的題材。」在林添福眼中，漁民捕捉上岸的漁貨在魚簍中的造型多樣而富美感，有無限的想像與可能，「因為疫情哪也不能去的時候，就拍拍魚吧！」也開創了林添福的新創作元素。