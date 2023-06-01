工總指出，因為這讓台美雙方在海關快速通關、鬆綁經貿法規、經貿制度透明化、延長管制性貿易法規預告期、加強監管海外行賄，以及建立吹哨者保護制度等事項，都將更具法治基礎，也降低了雙方洽簽自由貿易協定的門檻。

工總表示，協議中各項議題內容，參考了目前最高標準的CPTPP、與USMCA等區域自由貿易協定，象徵台灣作為世界經濟強權與全球各自由貿易區接軌的雄心。而且，以「貿易便捷化」相關協定來看，確實讓國內業者受益良多，大幅降低進出口成本。除了領事驗證要求減少，進口相關文件無須向我駐美代表處提請領事驗證之外；易腐產品加速通關相關措施，如電子方式提交文件、自動化關稅配額管理程序、合理時數港口查驗等。上述相關措施，都符合全球目前通關全面電子化、無紙化，減少進出口相關紙本文件要求，減省業者時間與成本的趨勢。

未來，工總表示，「台美倡議」將還有7項重要議題會持續進行討論與擴充，進一步擴大實質貿易成果。我們期待，政府能積極與美方洽商，解決本次未在協定範圍內的雙重課稅問題。我們也相信本倡議，未來勢必成為我國對外談判的新模式，希望在未來的各項談判議題中，談判團隊能更審慎評估台灣產業的特質與強項弱點，在注重談判效率的同時，繼續多聽取產業的意見，讓產業界能適時掌握相關內容並表達意見，以爭取台灣整體經濟最大利益。