政商勾結醜聞時有所聞，中租控股表示，該控股對於商業往來的貪腐和賄賂，採取零容忍態度，謹守高規格誠信標準，以落實公司誠信經營，該控股公司目前更取得ISO37001反貪腐反賄賂管理系統認證

中租控股通過ISO37001反貪腐反賄賂管理系統認證於（1）日舉辦授證儀式，由策略長廖英智代表領證，BSI英國標準協會協理洪詩嵐頒證，KPMG安侯建業執行長吳麟、執行副總經理朱成光及簽證會計師吳趙仁見證。

廖英智表示，中租控股與國際接軌，導入ISO37001反貪腐反賄賂管理系統，自2022年10月啟動，投入跨單位人力，順利於今年3月通過英國標準協會BSI驗證。

廖英智強調，中租控股對於商業往來的貪腐和賄賂，採取零容忍態度，謹守高規格誠信標準，以落實公司誠信經營。中租控股訂定反貪腐、反賄賂政策，以及貪腐與賄賂行為準則，同時為相關利害關係人提供協助，防止貪腐和賄賂行為，確保落實誠信經營政策。

中租控股的董事、監察人、經理人與員工等，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人，提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。

中租控股表示，公司董事都必須定期出具「誠信經營政策聲明書」，全體員工也簽署「職工承諾書」，不得直、間接提供或接受任何不正當利益，有違公司政策與外部法令規範。

中租控股為完善ESG面向作為，在公司治理面向，除了2023年導入ISO37001反貪腐反賄賂管理系統，2022年也取得ISO27001資訊安全管理系統驗證，全面性架構資安系統，亦引進多重防護、交叉關聯分析的資安產品，防止資安事件發生。

中租控股在2021年通過ISO 45001:2018職業安全衛生管理系統驗證，提供工作者安全和健康的工作條件、遵守職安衛法令和相關要求、消除危害和降低職安衛風險。

中租控股也自2013年長期投入環境管理（ISO 14001）、能源管理（ISO 50001）及溫室氣體盤查（ISO 14064-1），從盤查、減量到改善能源使用效率，致力降低營運對環境的衝擊。