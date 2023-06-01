台東原鄉部落偏愛肉感身材，女性討喜、沒有距離感；男性有分量、掌握話語權。（蕭嘉蕙攝）

「怎麼會是最胖的」，民眾驚呼，台東縣運動風氣盛行，但肥胖比例達47.5％，高居全台第一。在講求顏值至上、健康為本的現代社會，民眾對體重斤斤計較，不過在台東原鄉部落地區，微胖身材才吃香，因為身上如果沒點「肉」，可能連話語權都沒有。

「我喜歡瘦一點的」、「目前身邊沒幾個胖子」，現代社會追求顏值至上、健康為本，不論男性女性都把好身材跟「瘦」畫上等號，根據體育署公布的2022年運動現況調查報告顯示，全台最胖和最瘦的縣市分別是台東縣和台北市。

近3年受到新冠疫情影響，民眾減少外出宅在家，不少人身材逐漸「橫行」，全台22縣市除花蓮縣以外統統變胖，其中台東縣肥胖比例47.5％，高居第一，有女性民眾說「不能接受穿到L號褲子」，也有男性民眾說「瘦的比較好看」。

在一片求苗條的審美眼光下，台東原鄉部落族人卻說，肉肉的看起來比較討喜，沒有距離感，而且在部落生活女性做粗活機會比較多，身材太瘦很多事會做不來，只能當個花瓶。

不只肉感身材女性在部落吃香，男性也得要有「分量」才能掌握話語權，部落男性族人說，叔叔伯伯體格都比較壯碩，站出來氣場就很強大，講話聲音也很宏亮，能夠指揮使喚人，在部落受到尊敬，反而是身形瘦弱的人，出聲有氣無力。

台東因為族群文化的差異，導致醫學定義的肥胖與民眾認知有落差，也因此環肥燕瘦各有人愛。