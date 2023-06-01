陳芳語今年生日與家人飛去泰國度假。（華風數位提供）

陳芳語今年生日逢9低調過，推出新單曲〈Street Signs〉鼓勵自己，並唱出現代人太累太迷茫的心情，她自嘲出道後常陷入「人紅是非多」的問題，曾經迷惘甚至自我懷疑，「我小時候不懂事很容易衝動，現在的我會先停下來，告訴自己冷靜深呼吸，不要被情緒控制，當然說得比較容易，我就是努力讓自己越來越好。」

〈Street Signs〉中提到「太累」，身為工作狂的她坦承真的常常把自己搞得很累，「我是一個講求效率的人，所以我做事情就是要快快快，出門工作要快，回家還要忙著照顧貓貓跟狗狗還有家裡其他動物吃喝拉撒，我真的常常把自己搞得很累，也把同事搞得很累，對他們很不好意思，所以這次生日我送給自己一個禮物，讓自己休息一個星期，什麼都不做，好好放假」。

陳芳語今年生日特別與久違家人一起飛泰國小島度假，因疫情一家人已長達3年都只能在網路上團聚， 她說：「這次選擇跟家人一起到悠閒的泰國小島度假，放鬆心情，聽聽鳥叫蟲鳴，最重要是一家人在一起比什麼都開心。」

她也給自己安排一個特別的行程，就是參觀普吉島上的動物收容所；這家動物收容所主要救援即將被吃掉的狗狗貓咪，她長期關注這個收容所，也會每月捐款贊助盡綿薄之力。至於生日願望，她希望身邊的人都平安快樂，全世界的動物也都幸福。