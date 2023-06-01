有些人很懂得如何賺錢，總能提早看到商機，但賺很多不一定有錢，若不懂得投資與理財，口袋依舊是空空的。《靈匣網》近日分享5個會賺錢卻不善理財的星座，有些是因消費太大，有的則是社交太多，導致他們難以存錢。

▎處女座

處女座善於分析與計畫，懂得如何增加財富，不輕易將錢花在不必要的地方，願意進行長期投資，非常看重未來與退休規劃，使他們能夠用錢滾錢，不過處女座喜歡把帳算得很細，過度節約使生活品質下降，例如不出去旅遊適時放鬆等，時間久了，容易導致身體健康出問題、精神壓力大，反而需浪費更多時間與精力調養。

▎雙子座

雙子座聰明又機智，擅長思考與創造，對任何事都充滿好奇，容易找到商業機會，能夠迅速適應新的市場需求，此外又善於溝通與表達，面對談判與銷售都如魚得水，賺錢自然快，不過他們消費慾望高，喜歡購買各種時裝、飾品和電子產品等，這類東西也沒有保值效果，經常因過度消費而陷入財務困境，基本上都存不了錢。

▎天秤座

天秤座很懂得賺錢，對於投資相當理智，透過理財增加收入，對風險較高的短期投資沒興趣，比較願意進行長期規劃，此外他們很重視公正性，能在商業和金融領域做出明智決策，善於社交的能力，也成為工作助力，不過卻因喜歡購買名牌精品等，導致他們經常入不敷出，財務上出現問題，不懂節制花用，就算賺再多也沒用。

▎水瓶座

水瓶座個性獨立又理性，注重個人的經濟狀況，投資方面很懂得抓住時機，對於他們來說，唯有透過有效規劃與管理，才能大幅提升投資報酬率，此外水瓶座擁有非凡的洞察力，有利於制定正確決策，獲得穩定收入，不過對於投資抱著非常高的期待，為了增加收益，會將所有資金都投入某項投資項目，導致無法承擔日常花費。

▎射手座

射手座很有創意力，對新鮮事物充滿好奇，勇於開拓與嘗試的精神，使他們在商業領域中獲得大優勢，行動力強且對工作很有熱情，射手座願意花很多時間實現目標，幫助他們在工作上取得成就，個性熱情又大方，對於朋友也是如此，若發現朋友需要幫忙或經濟上的援助，都會願意伸出援手，雖然交友廣，但在社交上花太多錢了。