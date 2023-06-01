為杜絕新北地區常跨市隨意丟棄垃圾，桃園市於2021年10月針對八德區、龜山區共4里試辦專用垃圾袋，盼能遏止跨界亂丟垃圾的狀況。環保局比較試辦前後的垃圾量，發現垃圾有效減少約2成。至於試辦計畫啟動至今已1年多，是否將會推行至全市；對此環保局回應，明年會審慎評估垃圾隨袋徵收的可行性，會有較明確的方向。

八德區大仁、大明里及龜山區迴龍、龍華里，因位處與新北市的交界，有不少新北市民會貪圖一時方便，或是因為不想依規定使用專用垃圾袋，騎車跨區進入桃園市亂丟垃圾，丟完就跑，造成當地環境雜亂。為此環保局於2021年10月宣布這4里比照雙北市，率先試辦專用垃圾袋，盼能杜絕違規亂丟垃圾的情形。

環保局統計專用垃圾帶試辦區的垃圾量，比較執行前後的垃圾量變化，發現執行前、2021年1月至9月平均垃圾量為684.19公噸；執行後、2021年10月至今年3月平均垃圾量為576.21公噸，垃圾量大減約2成，源頭減量相當有成效，而試辦區民眾對於專用垃圾袋政策支持度也高達7成。

4里專用垃圾袋試辦計畫執行1年多，許多在地民眾紛紛詢問，是否會推行至全市或者取消該計畫？環保局回應，目前將持續在4里中持續試辦專用垃圾袋，並同步蒐集台北、新北市垃圾隨袋徵收的具體作法與執行經驗，再考量桃園的垃圾處理量能、投入成本等因素，審慎評估推動垃圾隨袋徵收的可行性，若要推行至全市也會採取漸進式，不會一下子就全市施行，不過要待明年才會有較明確的方向。